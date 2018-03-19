Боевые расчеты «Искандеров-М» ЮВО приступили после марша к оборудованию огневых позиций на полигоне Капустин Яр

Военнослужащие ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО), оснащенного оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М», совершили многокилометровый комбинированный марш из пункта постоянной дислокации в Краснодарском крае на полигон Капустин Яр в Астраханскую область, где состоится учение с боевыми пусками ракет.

Военнослужащие завершили выгрузку техники и провели регламентные работы по ее подготовке к выполнению задач по предназначению. Начиная с сегодняшнего дня, расчеты приступают к отработке полевой и маршевой выучки и выполнению нормативов по выбору и оборудованию огневых позиций в назначенном районе.

Ракетчикам предстоит совершенствовать навыки развертывания ОТРК, загрузки ракет с транспортных и транспортно-заряжающих машин, а на завершающем этапе учения - выполнить боевые пуски ракет по мишеням, имитирующим командные пункты и объекты инфраструктуры условного противника.

Для контроля и оценки точности поражения целей на этапе боевых пусков будут применяться беспилотные летательные аппараты.

Полевой выход продлится примерно месяц. В нем принимают участие свыше 400 военнослужащих соединения, задействовано около 80 единиц вооружения и военной техники.