Бокс и благотворительность: Виктория Бекхэм прилетела в Кению и освоила новый вид спорта

Виктория Бекхэм

Далеко не самое последнее место в жизни 43-летней Виктории Бекхэм занимает благотворительность. На днях дизайнер прилетела в Кению, чтобы принять участие в социальной программе Sports Relief, которая оказывает финансовую помощь бедным людям Британии и других стран.

Виктория Бекхэм

В своем Instagram супруга Дэвида Бекхэма, несмотря на то что находится в африканской стране всего два дня, уже представила целый фото- и видеоотчет о поездке, которая ее, видимо, уже успела очень впечатлить.

В Кении Виктория познакомилась с бытом местных жителей, побоксировала с кенийскими девочками, съездила в клинику в Найроби и даже понянчила ее маленьких пациентов.

Мы обсуждаем с девочками бокс и то, что они от него получают — как в физическом, так и в моральном смыслах. Они говорят, как этот вид спорта повлиял на них, на их образ мыслей и выносливость, а также рассказывают, как изменились их жизни после появления этого проекта. Я сижу рядом с будущими юристами, врачами, инженерами, художниками, хирургами,

— рассказала Бекхэм.

Кстати, нельзя не отметить, что даже в поездке Виктория осталась верна себе и выглядела очень стильно, хоть и была одета довольно просто и отдала предпочтение стилю casual. А еще дизайнер продемонстрировала прекрасное чувство юмора, когда выложила ролик, в котором пошутила над своим возрастом.

Меня зовут Грейс, мне 13 лет. А меня зовут Виктория, и я очень старая,

— сказала звезда.