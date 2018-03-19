Борис Джонсон назвал абсурдными заявления Москвы по делу Скрипаля

Опровержения российских официальных лиц в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «становятся все более абсурдными». Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает The Guardian.

«Сначала они говорят, что никогда не производили "Новичок", потом они говорят, что производили его, но все его запасы были уничтожены. Затем вновь говорят, что производили "Новичок", и все запасы были уничтожены, но что-то из них таинственным образом оказалось в Швеции или Чехии, или Словакии, или США», — заявил Джонсон, комментируя последние заявления МИД России и Кремля.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что «рано или поздно» Лондону придется отвечать «за эти голословные обвинения» в отравлении Скрипаля.

По словам Пескова, которые приводит ТАСС, «нужно будет или их чем-то подкрепить — какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения».

Тем временем, глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что президент России Владимир Путин «больше не является партнером».

По ее словам, «когда становится ясно, куда ведет след, общество [в Германии] должно решить, как реагировать». Министр не исключила введения новых санкций против РФ в связи с «делом Скрипаля».

После президентских выборов 18 марта Владимира Путина с победой пока не поздравили ни лидеры ЕС, ни власти США.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим ядом «Новичок» в британском городе Солсбери. Они находятся в реанимации. Также серьезное отравление получил британский полицейский, расследовавший покушение на них.

Британские власти обвинили в покушении Кремль и выслали 23-х российских дипломатов. Также члены правительства и королевской семьи отказались приезжать в Россию на ЧМ по футболу.

В ответ Россия выслала 23-х британских дипломатов, закрыла британское консульство в Петербурге и Британский совет.