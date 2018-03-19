Бортко о словах Макаревича: Пусть посмотрит на меня – хорошего человека

Режиссер и депутат Госдумы РФ Владимир Бортко, отвечая музыканту Андрею Макаревичу на слова о том, что россияне – злобные дебилы, предложил ему посмотреть на хорошего русского человека.

При этом Владимир Бортко отметил, что считает Макаревича хорошим композитором, но не согласен с ним ни в том, что касается политических убеждений музыканта, ни в его отношении к россиянам.

«Если он хочет посмотреть на весёлого и замечательного человека, пусть посмотрит на меня. Я замечательный, весёлый, хороший русский человек. И я думаю, что таких, как я, много», - добавил режиссер.

Напомним: ранее Андрей Макаревич, вернувшийся в Россию из США, написал на своей странице в социальной сети Facebook, что американцы выгодно отличаются от россиян – они гораздо добрее, спокойнее и веселее. Россиян же лидер «Машины времени» назвал «злобными дебилами».

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя это пост, высказал мнение, что музыкант либо сошел с ума, либо просто врет.