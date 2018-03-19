Центризбирком обработал 99,5% протоколов

Тема: Президентские выборы — 2018

Центральная избирательная комиссия обработала 99,51% протоколов участковых комиссий. На президентских выборах с большим отрывом лидирует Владимир Путин, набравший 76,65% голосов избирателей, сообщает РИА «Новости». Читайте по теме

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Второе место занимает Павел Грудинин от КПРФ — 11,81%, на третьем — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский. За него проголосовали 5,67% избирателей.

Выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак набирает 1,67%, за ней следует кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский — 1,04%.

Выборы президента прошли в России 18 марта. По последним данным ЦИК, явка на них составила около 67%.

За выборами Президента России следите в онлайн-трансляции «Парламентской газеты».

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