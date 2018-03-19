ЦИК обработал 99,75% протоколов на выборах президента России

Тема: Президентские выборы — 2018

Центризбирком обработал 99,75% протоколов участковых комиссий. По предварительным результатам, действующий президент Владимир Путин набрал 76,67% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,79%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,66%, сообщает РИА «Новости». Читайте по теме

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Кандидат от «Гражданской платформы» Ксения Собчак получила 1,67%, за ней следует Григорий Явлинский от «Яблока» — 1,04% голосов.

За кандидата от Партии роста Бориса Титова проголосовали 0,76% избирателей, Максим Сурайкин от «Коммунистов России» набрал 0,68%, Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза» получил 0,65% голосов.

За выборами Президента России следите в онлайн-трансляции «Парламентской газеты».

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