ЦИК объяснил разницу в числе избирателей до и после голосования

Разница в количестве избирателей до и после голосования объясняется включением в итоговые списки граждан, изъявивших желание проголосовать по месту жительства, военнослужащих, а также россиян, находящихся за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

По данным ЦИК, на момент начала голосования в списки были внесены 107 млн 210 тысяч избирателей, после завершения голосования число внесенных в списки избирателей составляло уже 108 млн 700 тысяч.

Как отметил Булаев, цифры в начале и при завершении голосования точно так же отличались в пределах одного или двух миллионов избирателей на прошедших выборах в Госдуму и президентских выборах 2012 года.

Это связано с тем, что до голосования в списках избирателей нет людей, которые написали специальное заявление о голосовании по месту пребывания, пояснил он. Таким образом, человека исключают из списка на избирательном участке, и число избирателей на данном участке уменьшается.

Кроме того, в списках никогда не учитываются избиратели, голосующие за рубежом: они включаются в списки по мере их прихода на избирательные участки.

Также на момент начала голосования в списки не включают военнослужащих. Они заносятся в списки по мере того, как представитель воинской части приносит соответствующий список на избирательный участок.