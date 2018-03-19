Дель Потро победил Федерера и выиграл теннисный "Мастерс" в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В финале аргентинский теннисист, шестой номер посева, со счетом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2) одолел первую ракетку турнира и планеты швейцарца Роджера Федерера. Поединок продолжался 2 часа 42 минуты. Дель Потро выполнил 8 эйсов против 10 у соперника и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Счет личных встреч теннисистов стал 18-7 в пользу Федерера.

Для 29-летнего Дель Потро этот титул стал 22-м на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

Федерер потерпел свое первое поражение на турнирах ATP в 2018 году.