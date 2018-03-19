Джонсон: Возражения России по делу Скрипаля становятся все абсурднее

Возражения российской стороны по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля становятся абсурднее. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон перед заседанием глав МИД в Брюсселе, передает Европейская правда.

«Российские возражения становятся все более абсурдными. Один раз они говорят, что никогда не делали «Новичок». В другой раз, что делали «Новичок», но все его запасы были уничтожены. Еще в другой раз они говорят, что разрабатывали «Новичок», все его запасы были уничтожены, но некоторые из них мистическим образом попали в Чехию, Швецию, Словакию, США или даже Великобританию», — сказал Джонсон.

Он назвал заявления российской стороны «классической русской стратегией скрыть правду в стоге лжи и затмения».

Ранее Борис Джонсон заявил, что у Великобритании есть друзья по всему миру, а у президента РФ Владимира Путина их нет.

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