Егор Холявин ради любви решился на шаг между жизнью и смертью

Всем привет! Хочу с Вами поделиться... Ровно год назад, я начал своё перевоплощение в первого Русского Кена! Тогда я и представить себе не мог, что меня ждёт впереди и как будет тяжело! За этот год моя жизнь изменилась полностью... Я изменил себя внешне (более 13 операций) и внутренне! Этот шаг я сделал, когда находился на грани... Когда остался наедине с самим собой, потеряв все... а самое главное любовь! Да, возможно Вы будете смеяться и говорить, что куклы не могут любить, но я не кукла, я человек, который может любить и хочет быть счастливым!Когда я впервые лег под нож хирургов, мне было неважно, выживу я или нет, для меня было важно изменить всю свою жизнь ради любимого человека! Я сделал все возможное, что бы вернуть. Я вернул, но спустя время мы разбежались, так распорядилась наша судьба! Да, мы не вместе, но я безумно счастлив, что любил и был счастливым. Ведь именно тогда изменилась вся моя жизнь!Я правда счастлив от того, что со мной сейчас происходит. Я и представить не мог, что будет именно так! Сейчас это большой проект, проект одного героя, который ради любви решился на шаг между жизнью и смертью! «Кен» для меня это не только образ идеального мужчины, к которому я стремлюсь, но и жизненная позиция. Впереди меня ждёт большая работа, которая проведёт к большому успеху!Мне очень хочется услышать по этому поводу Ваше мнение. Не обещаю, что отвечу каждому в комментариях, но обещаю прочитать всё. Пишите что Вы считаете нужным, для меня важно Ваше мнение, но только помните я не бездушная кукла, я живой человек. Так же хочу сказать всем большое спасибо, кто рядом со мной, кто верит в меня!