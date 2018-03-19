Эксперты назвали лучший фильм серии «Звездные войны»

В издании Esquire был опубликован рейтинг фильмов франшизы "Звездные войны", согласно которому лучшим фильмом серии Star Wars был признан пятый эпизод, "Империя наносит ответный удар".Картина, поставленная режиссером Ирвином Кершнером, увидела свет уже почти четыре десятка лет назад — в 1980 году. Именно в фильме "Империя наносит ответный удар" были показаны самые, как считают фанаты фантастической саги, запоминающиеся моменты.Фильм, при этом, является продолжением самых первых "Звездных войн", которые разместились на второй строке рейтинга Esquire. Третью строку топа оккупировала картина "Последние джедаи", которую в 2017 году снял режиссер Райан Джонсон. Это, если что, последний на данный момент номерной (восьмой) фильм саги.В первой пятерке лучших фильмов франшизы "Звездные войны", кроме того, присутствуют картины "Месть ситхов" 2005-го и, внезапно, спин-офф "Изгой-один. Звездные войны: Истории", вышедший в 2016. Спин-офф, по мнению многочисленных критиков, получился куда более продуманным и впечатляющим, чем многие номерные эпизоды.Спин-оффов Star Wars, кстати говоря, в скором времени станет едва ли не больше, чем фильмов основной саги. 24 мая 2018-го, например, выходит лента "Соло: Звездные войны. Истории".