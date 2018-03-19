Эрдоган тепло поздравил Путина по телефону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «тепло поздравил» российского коллегу Владимира Путина «с убедительной победой на президентских выборах». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора стороны также отметили «эффективное взаимодействие России и Турции в вопросах сирийского урегулирования».

И выразили «настрой на дальнейшую совместную работу по укреплению обоюдовыгодного российско-турецкого сотрудничества».

Владимир Путин победил на президентских выборах 18 марта, набрав рекордные в новейшей истории России 76,67% голосов. Явка на выборах оставила 67,5%.