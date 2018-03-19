ЕС потребовал от Москвы раскрыть программу разработки «Новичка»

Европейский союз призывает Россию «обеспечить незамедлительное, полное и комплексное раскрытие своей программы "Новичок" Организации по запрещению химоружия (ОЗХО)». Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по поводу отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и полицейского, расследовавшего их дело.

ЕС «решительно осуждает» нападение, отмечая, что «эти безрассудные и незаконные действия угрожали жизням многих граждан».

Кроме того, Евросоюз «крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, согласно которой ответственность за произошедшее, вероятно, лежит на России».

Отравление произошло 4 марта. Британские специалисты выяснили, что Скрипаля пытались убить при помощи нервно-паралитического вещества «Новичок», разработка которого велась в позднем СССР. О яде подробно рассказывал один из его создателей Вил Мирзаянов. В 1990-х он эмигрировал в США, где выпустил книгу о «Новичке».