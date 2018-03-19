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Франция не признает выборы президента России в Крыму


Добавлено: 19 мар 2018 в 00:43, Категория: Новости на сегодня
Франция не признает выборы президента России в Крыму

Франция не намерена признавать проведение в Крыму выборов президента России.

Об этом заявили в пресс-службе французского МИД.

«Четыре года спустя после произошедшей незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Крыма в рамках международно признанных границ», — говорится в сообщении.

Дипломаты отмечают, что Франция «не признаёт проведение выборов президента России» на территории Крыма.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко рассказал, что международные партнёры Украины не признают выборы президента России на полуострове.



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Добавлено: 19 мар 2018 в 00:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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