Франция не признает выборы президента России в Крыму

Франция не намерена признавать проведение в Крыму выборов президента России.

Об этом заявили в пресс-службе французского МИД.

«Четыре года спустя после произошедшей незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Крыма в рамках международно признанных границ», — говорится в сообщении.

Дипломаты отмечают, что Франция «не признаёт проведение выборов президента России» на территории Крыма.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко рассказал, что международные партнёры Украины не признают выборы президента России на полуострове.