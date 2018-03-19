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Где в Москве можно найти уютную гостиницу?


Добавлено: 19 мар 2018 в 02:08, Категория: Статьи

Где в Москве можно найти уютную гостиницу?Современный запрос к уровню сервиса разительным образом отличается от того, который был 10 лет назад. Современный турист, сотрудник компании в командировке или просто человек, пожелавший сменить обстановку, требует чистоты, комфорта и уюта во время проживания. Где же найти гостиницу с умеренными ценами и высоким уровнем обслуживания гостей?

Гостиница Кипарис

Комплекс расположен рядом с Национальным парком Лосиный остров (всего 100 метров от лесных насаждений). Уютные номера в Кипарис выходят прямо на зеленый коридор из высоких деревьев, наполнены чистым и свежим воздухом, в отличие от пыльного и задымленного центра. Здесь тихо, спокойно, нет шума движущегося грузового транспорта по автомагистралям. Это место подойдет для отдыха и временного проживания с детьми, пожилыми людьми, а также в случае проявления аллергических реакций или простудных заболеваний.

Еще одной особенностью гостиницы стала близость к метро. Всего в 5 минутах пешком находится МЦК «Ростокино», а станция метро ВДНХ в 5 минутах езды. Это означает, что вы сможете добираться до вокзалов на ВДНХ, в бизнес и торговые центры за считанные минуты, при этом проживая в экологически чистом районе с видом на лес. Очень часто номера в Кипарисе бронируют после проведения длительных конференций, встреч, напряженных переговоров, ведь здесь можно хорошо выспаться, набраться сил и восстановиться. Администрация внимательно заботится о спокойствие гостей и тишине в комплексе.

Какие есть номера?

Комфорт и разумные цены в одном флаконе – это про Кипарис. Номера можно арендовать на несколько часов, или на ночь. Категории по бюджету представлены следующим перечнем:

  • Эконом;
  • Полулюкс (номер-студия);
  • Двухкомнатный люкс (просторный и светлый);
  • Романтический (для молодоженов).

Во всех номерах установлены кондиционеры, ТВ, сделан евроремонт и выполнено дизайнерское декорирование интерьера. Порадует наличие охраняемой парковки постояльцев с автомобилями, с видеонаблюдением и контролем доступа. Вся территория отеля покрыта сетью беспроводного интернета Wi-Fi.

Гости и жители столицы смогут также посетить ресторан, расположенный на территории гостиничного комплекса Кипарис. Здесь можно провести романтическое свидание, торжество, презентацию или просто отдохнуть с дороги.

К списку дополнительных услуг стоит добавить также:

  • Наличие конференц-зала;
  • Заказ такси;
  • Переговорная комната;
  • Организация романтического вечера для влюбленных пар (номер + комплимент от «Кипарис»);
  • Подбор туристической программы администратором.

Если захотите посетить столицу, провести романтическое свидание или удивить своих близких высоким уровнем обслуживания в гостинице за разумные деньги, звоните в Кипарис. Возможно раннее бронированием номеров и срочное заселение.



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Добавлено: 19 мар 2018 в 02:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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