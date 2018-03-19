Гелетей: Мне не докладывали, что Савченко пронесла гранаты в Раду

Государственная охрана проверила кулуары Верховной Рады на предмет взрывчатки или оружия перед брифингом спикера парламента Андрея Парубия. Об этом заявил руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей, передает Liga.net.

Он сообщил, что проверка проводилась в связи с информацией о планировании терактов в здании Рады.

Его спросили, действительно ли народный депутат Надежда Савченко пронесла в парламент гранаты.

«Никто не докладывал мне о том, что видел гранаты или другие взрывоопасные устройства… Мы считаем, что у нее был наградной пистолет, но она его не демонстрировала», — ответил Гелетей.

Он также пояснил, что помещения проверялись не только на предмет взрывчатки.

«Теракты это не только граната. Вы видели, что произошло в Великобритании, когда отправили ядовитым веществом. Мы готовы к любому развитию событий, мы отрабатываем риски химических и бактериологических веществ», — добавил глава УГО.

По словам Гелетея, в Управлении госохраны ждут принятия изменений в закон, который позволит проводить осмотр депутатов при входе в парламент.

Ранее сообщалось, что Госохрана с собаками искала в Раде взрывчатку.

Фото: Радио Свобода