Главный редактор «Дождя» попала в базу сайта «Миротворец»

В базу данных украинского сайта «Миротворец» внесена главный редактор «Дождя» Александра Перепелова, а также корреспонденты телеканала Владислав Пушкарев и Михаил Рубин. Об этом сообщается в твиттере «Миротворца».

«Причина — сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым», — сказано в сообщении сайта.

«Миротворец» выкладывает личные данные (адрес, телефон) тех, кого считает противниками украинских властей. К ним относят и россиян, посетивших Крым.

Владислав Пушкарев был в Севастополе 18 марта и пытался снять работу одного из местных избиркомов, однако ему не позволили, сославшись на отсутствие аккредитации. Аккредитацию ему, как сообщалось в эфире телеканала, подписывала Перепелова.