Химики из США создали гранату, делающую танки невидимыми для ракет

Американские военные инженеры разработали новый тип дымовых гранат, чей дым блокирует не только видимый свет, но и инфракрасное излучение, используемое для наведения ракет и других снарядов на танки и прочие боевые машины."В идеале нам хотелось бы создать такую дымовую шашку, которая бы блокировала сразу все виды волн, вместо того чтобы использовать отдельные устройства для защиты в конкретных диапазонах электромагнитного излучения. Это крайне важно и с точки зрения сухопутной армии — солдату в таком случае придется нести на себе меньше вещей — одна граната явно легче, чем пять", — заявил Зак Зандер, ученый из Химико-биологического центра армии США в Эджвуде.Практически все современные противотанковые и авиационные ракеты обладают встроенной системой наведения на цель, которая использует луч лазера или инфракрасное излучение, вырабатываемое двигателями боевых машин, чтобы отличить ее от всех остальных объектов. Как показывают последние военные конфликты, они заметно сдвинули баланс сил от техники в сторону пехоты, вооруженной подобными ракетными установками.Их появление, в свою очередь, привело к созданию различного рода пассивных и активных систем защиты, таких как российские "Штора" и "Арена", а также их западных аналогов. Они подавляют или мешают работе самонаводящихся и радиоуправляемых ракет при помощи дымовых шашек, ИК-ловушек, металлической стружки и генераторов электромагнитных помех.