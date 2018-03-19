"Хьюстон" победил "Миннесоту" в матче НБА, Харден набрал 34 очка

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. "Хьюстон Рокетс" обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Миннеаполисе, завершилась со счетом 129:120 (38:23, 39:33, 30:35, 22:29) в пользу гостей. В составе "Рокетс" по дабл-даблу сделали Джеймс Харден (34 очка, 12 передач) и Клинт Капела (16 очков, 12 подборов), а их одноклубник Крис Пол был близок к трипл-даблу, записав себе в актив 18 очков, восемь подборов и девять передач. У "Миннесоты" дабл-даблами отметились Карл-Энтони Таунс (20 баллов, 18 подборов) и Джефф Тиг (23 очка, 11 передач).

"Нью-Орлеан Пеликанс" в воскресенье дома победил "Бостон Селтикc" – 108:89 (20:28, 27:21, 35:27, 26:13). В составе хозяев 34 очка и 11 подборов записал на свой счет Энтони Дэвис. У "Селтикс" 23 очка набрал Джейсон Тэйтум.