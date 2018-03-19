Иностранные наблюдатели отметили высокую активность россиян на президентских выборах

Тема: Президентские выборы — 2018

После того, как закрылись избирательные участки и начался подсчёт голосов, международные наблюдатели поделились своими впечатлениями от увиденного в день выборов президента России.

«Хотелось бы отметить большую работу, которая была проведена, готовность всех участков к выборам, — сказал член сената Казахстана Едил Мамытбеков. — Мы не обнаружили никаких нарушений российского выборного законодательства. Прошедшие выборы соответствуют всем международным стандартам». Читайте по теме

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Миссия наблюдателей МПА СНГ, работу которой координировал Мымтбеков, состояла из 10 человек. Они посетили 54 избирательных участка, отметив немало новшеств по сравнению с прошлыми выборами. Например, использование цифровых технологий и право избирателей голосовать не по месту прописки, а на том участке, где им удобнее.

«Мы считаем, что были приняты все меры, чтобы российский народ смог выразить своё волеизъявление», — подытожил Едил Мамытбеков.

С ним полностью согласился координатор группы наблюдателей от стран ОДКБ, вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов. Он не впервые оказывается в России в качестве наблюдателя. Начиная с 2007 года, политик не пропустил ни одни парламентские и президентские выборы в нашей стране.

«Должен отметить, что такую активность граждан я не припомню, — поделился главным впечатлением Шармазанов. — Сегодняшние выборы еще раз доказали, что россияне являются кузнецами своего будущего. Сегодня они решили, каким путём должно идти российское государство».

За день четыре группы наблюдателей ОДКБ посетили свыше 60 избирательных участков. Шармазанов отметил высокий уровень организации выборов и заявил, что весь электоральный процесс прошёл в соответствии с международными нормами, демократическими принципами и российскими законами.

«Мы, парламентарии Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Таджикистана уже приняли и подписали итоговое заключение, где чётко заявили: эти выборы были спокойными, демократическими и свободными», — объявил вице-спикер парламента Армении.

Директор управления мониторинга ЦИК Пакистана Шабар Аббас Бухари, представлявший миссию ШОС, тоже отметил как неоспоримый плюс появившееся у избирателей право голосовать там, где удобнее, вне зависимости от прописки.

«Мы увидели камеры видеонаблюдения, которые, несомненно, играют положительную роль в процессе выборов, — продолжил Бухари. — Также на избирательных участках мы обратили внимание на хорошее настроение, доброжелательность сотрудников, обеспечивающих голосование. То же мы можем сказать и о самих избирателях: повсюду царила дружеская атмосфера».

«Мы тоже не заметили никаких нарушений выборного процесса, — сказал член Сербского парламента Душан Боянович. — И я присоединяюсь к оценке, что это был праздник демократии».

За выборами Президента России следите в онлайн-трансляции «Парламентской газеты».

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