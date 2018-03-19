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Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой РФ


Добавлено: 19 мар 2018 в 08:28, Категория: Спорт
Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой РФ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина после выступления на турнире в Индиан-Уэллсе (США) поднялась с 19-го на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Касаткина в воскресенье в финале турнира в Индиан-Уэллсе уступила японке Наоми Осаке со счетом 3:6, 2:6. Благодаря выступлению в США россиянка впервые в карьере поднялась на 11-е место в рейтинге WTA, став первой ракеткой России.

Осака после победы в Индиан-Уэллсе поднялась на 22-позиции в рейтинге и занимает 22-ю строчку.

Рейтинг WTA, версия от 19 марта:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8290 очков,

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 7430,

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5970

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5425,

5 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 4971,

6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4905,

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625,

8 (8). Винус Уильямс (США) — 4452,

9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3151,

10 (10). Ангелика Кербер (Германия) — 3150,

11 (19). Дарья Касаткина (Россия) — 2940…

22 (44). Наоми Осака (Япония) – 2105…

25 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1920…

27 (18). Светлана Кузнецова (Россия) — 1722…

36 (37). Екатерина Макарова (Россия) — 1355…

42 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1257…

43 (24). Елена Веснина (Россия) — 1175…

87 (82). Екатерина Александрова (Россия) — 709,

88 (91). Наталья Вихлянцева (Россия) — 709.



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Добавлено: 19 мар 2018 в 08:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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