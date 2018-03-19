Катись! Дэвид Бекхэм повеселился с детьми на снежной горке

Дэвид Бекхэм с Харпер и Крузом на горке

Сибирские морозы никак не покинут Великобританию! И в то время как британцы прячутся от непривычных осадков, Дэвид Бекхэм со своими младшими детьми в очередной раз наслаждается уникальной для местных жителей погодой.

Круз Бекхэм

Харпер Бекхэм

Наши читательницы знают, что Дэвид Бэкхем виртуозно совмещает успешную карьеру с ролью заботливого семьянина. Только недавно подписчики знаменитого футболиста умилялись фотографиям семьи Бекхэмов с празднования Дня матери, а сегодня Дэвид опубликовал очередную порцию трогательных кадров в Instagram. Знаменитый полузащитник снимал, как младшие дети, 6-летняя Харпер и 13-летний Круз, с энтузиазмом катаются на ледянках с горы. Судя по кадрам, до места развлечения Дэвид довез детей на квадроцикле, а Крузу даже позволил порулить.

Круз и Харпер БекхэмыДэвид Бекхэм покатал детей на квадроцикле

"Делу время — потехе час", — вероятно, так подумала Виктория Бекхэм и после празднования Дня матери отправилась в Кению с благотворительной миссией. Бывшая "перчинка" вообще славится своим трудоголизмом. Это качество Бекхэмы также привили старшему сыну Бруклину, который не уступает в этом своим знаменитым родителям. Он выиграл стипендию на обучение в нью-йоркском колледже и покинул родителький дом.