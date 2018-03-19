Конфликт между Бритни Спирс и Кевином Федерлайном набирает обороты

Бритни Спирс / Кевин Федерлайн

Не так давно стало известно, что бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн не доволен той суммой, которую он ежемесячно получает от бывшей супруги, и требует увеличить ее в два раза. Инсайдеры тогда сообщили, что отец 36-летней певицы Джейми обвиняет танцора в жажде наживы и не намерен идти на поводу у бывшего зятя.

Кевин Федерлайн

Сегодня стало известно, что ситуация приняла серьезный оборот. В прошлую пятницу Джейми письменно обратился к представителю танцора с просьбой сесть за стол переговоров и объяснить, на какие цели будут потрачены денежные средства. Официального ответа от представителей Федерлайна так не поступило, а юрист Кевина ограничился объяснениями, мол, нынешних алиментов не хватает, чтобы удовлетворить те прихоти 12-летнего Шона и 11-летнего Джейдана, к которым они привыкли, находясь со своей матерью.

Бритни Спирс с сыновьями на отдыхеБритни Спирс во время своего шоу

Напомним, что в 2007 году после нервного срыва Бритни Спирс суд оставил право опеки над детьми за Кевином Федерлайном, однако бывшим супругам удалось договориться о равном распределении времени для общения с мальчиками. Сама же певица по тем же причинам не может распоряжаться собственными финансами, поэтому этими вопросами руководит ее отец.