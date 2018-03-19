Косачев: попытки создать в России конфликт между властью и обществом провалились

Тема: Президентские выборы — 2018

Попытки создать извне конфликт в России между властью и обществом провалились. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передаёт ТАСС.

«Линия, которую проводит действующий президент и во внутренней, и во внешней политике, пользуется очевидной поддержкой подавляющего большинства граждан РФ. Среди прочего, это очень мощный, внятный ответ недоброжелателям России за рубежом, которые пытались создать какой-то конфликт между властью и обществом. Эти попытки совершенно точно провалились», — сказал Косачев.

Он добавил, что за Путина отдали голоса рекордное количество избирателей. Кроме того, международные наблюдатели в целом не высказывали замечаний и претензий по организации выборов.

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Памфилова рассказала о результатах президентских выборов на 9 утра 19 марта

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о результатах президентских выборов на 9 утра 19 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов избирателей. Павел Грудинин, кандидат от КПРФ, набрал 11,8 процента голосов, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский — 5,66 процента, Ксения Собчак — 1,67 процента.

Президентские выборы прошли в России 18 марта 2018 года. По предварительным данным, явка составила 67,47 процента от общего числа избирателей. Зампредседателя думского Комитета по международным делам Алексей Чепа сообщил, что международными наблюдателями на выборах Президента России стали 1513 представителей из 115 стран.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что высокая явка на выборах Президента России 18 марта свидетельствует об ответственном отношении граждан к будущему страны.

За выборами Президента России следите в онлайн-трансляции «Парламентской газеты».

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