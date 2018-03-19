Кравцов: никто из конькобежцев и тренеров сборной РФ не отказывался продолжать работу

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил РИА Новости, что пока никто из спортсменов и тренеров национальной сборной не отказывался наотрез продолжать работу в следующем олимпийском цикле.

Серебряный призер Олимпийских игр-2014 Ольга Фаткулина в марте на финальном этапе Кубка мира в Минске сообщила, что готова взять паузу в карьере.

"Пока у нас нет никого, кто наотрез отказывался бы работать дальше, только Ольга Фаткулина, но у нее сейчас тоже пока преобладают эмоции", - сказал Кравцов РИА Новости, отвечая на вопрос о том, есть ли спортсмены или тренеры, которые намерены завершить работу после нынешнего олимпийского цикла.

"С тренерами мы уже провели предварительные беседы, со всеми еще раз переговорим во время всероссийских соревнований в Коломне", - добавил Кравцов.