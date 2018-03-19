Крошечный червь помогает ученым исследовать молекулярные механизмы страха и тревожности

Показать меню
Актуально
На этот раз никаких фильтров: Ким Кардашьян поделилась фото дочери Чикаго - 20:21 На этот раз никаких фильтров: Ким Кардашьян поделилась фото дочери Чикаго Украина присоединилась к санкциям против Южного Судана - 20:28 Украина присоединилась к санкциям против Южного Судана ООН и Красный Крест признают ведущую роль РФ в решении гуманитарных проблем в - 20:29 ООН и Красный Крест признают ведущую роль РФ в решении гуманитарных проблем в Сирии Восемь человек пострадали в аварии автобуса в Новой Москве - 20:51 Восемь человек пострадали в аварии автобуса в Новой Москве Движение в центре Москвы ограничат из-за концерта в честь присоединения Крыма - 20:51 Движение в центре Москвы ограничат из-за концерта в честь присоединения Крыма Российский Генштаб сообщил о подготовке США к удару по силам Асада - 20:51 Российский Генштаб сообщил о подготовке США к удару по силам Асада Захарова предложила искать производителей «Новичка» на Западе - 20:52 Захарова предложила искать производителей «Новичка» на Западе В России ответили на слова Порошенко о «девяти граммах свинца» - 20:52 В России ответили на слова Порошенко о «девяти граммах свинца» Родченков рассказал о допинговой программе на Олимпиаде-80 - 20:52 Родченков рассказал о допинговой программе на Олимпиаде-80 Супрун назвала «главное медицинское событие года» - 21:00 Супрун назвала «главное медицинское событие года» «Девять граммов свинца», – Порошенко подготовился к нападению России - 21:06 «Девять граммов свинца», – Порошенко подготовился к нападению России Заказать компьютер: широкий выбор и приятная цена - 21:29 Заказать компьютер: широкий выбор и приятная цена США приняли на вооружение новую атомную подлодку - 21:49 США приняли на вооружение новую атомную подлодку Медведев: ЦИК не допустит нарушений закона на президентских выборах-2018 - 22:22 Медведев: ЦИК не допустит нарушений закона на президентских выборах-2018 Пять человек пострадали в результате взрыва газа в Омске - 22:42 Пять человек пострадали в результате взрыва газа в Омске Глушаков: футболисты "Спартака" должны были побеждать "Рубин" еще в первом тайме - 22:49 Глушаков: футболисты «Антихрист уже близко», – пророчество святого старца Гавриила - 22:51 «Антихрист уже близко», – пророчество святого старца Гавриила
» » Крошечный червь помогает ученым исследовать молекулярные механизмы страха и тревожности

Крошечный червь помогает ученым исследовать молекулярные механизмы страха и тревожности


Добавлено: 19 мар 2018 в 20:01, Категория: Новости на сегодня
Крошечный червь помогает ученым исследовать молекулярные механизмы страха и тревожности

Ученые из Института Солка исследовали реакцию червя Caenorhabditis elegans на присутствие химических веществ, выделяемых его естественным врагом. В результате они смогли обнаружить у червей, длина которых всего около миллиметра, реакцию, сопоставимую с человеческой тревожностью. Определение этого механизма в конечном итоге должно помочь врачам в выборе среди препаратов, снижающих тревожность у людей, и дать возможность разработки новых лекарств для лечения таких состояний, как посттравматический синдром и паническое расстройство.

«Идея заключалась в том, что если бы мы могли понять, какие основные сигналы в мозге связаны со страхом и тревогой, мы сможем разработать оптимальные лекарства, чтобы заблокировать их», – говорит один из авторов работы Шрикант Чаласани (Sreekanth Chalasani) из лаборатории молекулярной нейробиологии Института Солка. Нервная система червя Caenorhabditis elegans состоит всего из 302 клеток, связи между которыми полностью описаны в предшествующих исследованиях. Это облегчает изучение происходящих в нервной системе процессов. В природе на этого червя охотится хищный червь Pristionchus pacificus. Исследователи обнаружили, что химические вещества, которые выделяет P. pacificus, вызывают у его жертв реакцию, сходную со страхом. В результате Caenorhabditis elegans меняют направление движения и стараются скрыться.

Ученые обнаружили, что стимулируют эту реакцию вещества из класса сульфолипидов, которые активируют нейронные схемы, ответственные за такое поведение. Более того, наличие сульфолипидов вызывает сходную реакцию даже при отсутствии веществ, служащих непосредственно признаком хищника. В одном из экспериментов Caenorhabditis elegans находились в течение получаса в растворе, содержащем сульфолипиды. В результате черви не могли откладывать яйца даже в течение часа после того, как они были удалены из раствора, что служит показателем острого стресса. Дальнейшие исследования показали, что сигнальные пути, активированные при такой реакции червей, подобны путям, задействованным, когда более сложные животные испытывают страх.

Но все тревожные реакции червей исчезали под действием препарата Zoloft, применяемого для терапии тревожных расстройств у людей. Это указывало, что по крайней мере некоторые из путей, обеспечивающих действие этого препарата для устранения тревоги у млекопитающих, сохранились в ходе эволюции с очень давних времен.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.



Материалы по теме:

Ученые обнаружили мышление и свободу воли у микроскопических червей
Круглые черви умирают как люди
Учёные выяснили, почему сложно полностью отказаться от курения
Японские ученые разработали метод диагностики рака с помощью червей и мочи
Добавлено: 19 мар 2018 в 20:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В России мужчина съел избирательный бюллетень

В России мужчина съел избирательный бюллетень

Инсайдер: принц Чарльз с пренебрежением относится к семье Кейт Миддлтон

Инсайдер: принц Чарльз с пренебрежением относится к семье Кейт Миддлтон

Явка на выборах президента РФ приближается к 60 процентам

Явка на выборах президента РФ приближается к 60 процентам

ЦИК России: Поступают данные о порче российского имущества в Одессе

ЦИК России: Поступают данные о порче российского имущества в Одессе

Загрузка...



Лента новостей
Российские военные начали обучение в аннексированном Крыму - 18:39 Российские военные начали обучение в аннексированном КрымуВ Абу-Даби откроется курорт Jumeirah Al Wathba Desert Resort - 18:21 В Абу-Даби откроется курорт Jumeirah Al Wathba Desert ResortПрезидент Мавритании поздравил Путина с победой на президентских выборах - 18:15 Президент Мавритании поздравил Путина с победой на президентских выборахПроверка готовности дежурных сил и средств по ликвидации последствий ЧС завершилась в частях ЦВО - 18:01 Проверка готовности дежурных сил и средств по ликвидации последствий ЧС завершилась в частях ЦВОСтало известно, как принцу Гарри и Меган Маркл удалось так долго скрывать свой роман от СМИ - 17:57 Стало известно, как принцу Гарри и Меган Маркл удалось так долго скрывать свой роман от СМИВ Германии не поддержали идею Климкина о санкциях против Шрёдера - 17:56 В Германии не поддержали идею Климкина о санкциях против ШрёдераПосол России вызван в МИД Швеции в связи с делом Скрипаля - 17:50 Посол России вызван в МИД Швеции в связи с делом СкрипаляПутин встретился с соперниками на выборах и призвал их объединить усилия - 17:50 Путин встретился с соперниками на выборах и призвал их объединить усилияРоссийским банкам могут разрешить скрывать попавших под санкции акционеров - 17:49 Российским банкам могут разрешить скрывать попавших под санкции акционеровВ Москве на неделю закроют станции фиолетовой ветки метро - 17:49 В Москве на неделю закроют станции фиолетовой ветки метроНебольшие дозы виагры снижают риск рака - 17:48 Небольшие дозы виагры снижают риск ракаВ СК рассказали об объединении следствия с МВД и ФСБ - 17:48 В СК рассказали об объединении следствия с МВД и ФСБВ ОБСЕ сообщили о нарушениях во время президентских выборов - 17:48 В ОБСЕ сообщили о нарушениях во время президентских выборовВолонтер рассказал, как задержанный Рубан выпивал с главарями ОРДЛО - 17:43 Волонтер рассказал, как задержанный Рубан выпивал с главарями ОРДЛО
Последние новости
Полиция не обнаружила признаков взлома в доме погибшего соратника Березовского - 20:02 Полиция не обнаружила признаков взлома в доме погибшего соратника Березовского Источники рассказали о возможной смене главы Якутии из-за низких результатов Путина - 20:02 Источники рассказали о возможной смене главы Якутии из-за низких результатов Путина Банк «Открытие» готов отдать долги ЦБ и объединиться с Бинбанком - 20:02 Банк «Открытие» готов отдать долги ЦБ и объединиться с Бинбанком Посол России вызван в МИД Швеции в связи с делом Скрипаля - 20:02 Посол России вызван в МИД Швеции в связи с делом Скрипаля Крошечный червь помогает ученым исследовать молекулярные механизмы страха и тревожности - 20:01 Крошечный червь помогает ученым исследовать молекулярные механизмы страха и тревожности Путин прокомментировал Макрону обвинения по делу Скрипаля - 20:01 Путин прокомментировал Макрону обвинения по делу Скрипаля Татьяна Навка планирует родить сына Дмитрию Пескову - 20:00 Татьяна Навка планирует родить сына Дмитрию Пескову Покрасочное оборудование для автосервиса - 19:59 Покрасочное оборудование для автосервиса Эрдоган поздравил Путина с переизбранием - 19:56 Эрдоган поздравил Путина с переизбранием Катись! Дэвид Бекхэм повеселился с детьми на снежной горке - 19:49 Катись! Дэвид Бекхэм повеселился с детьми на снежной горке Представители ДОСААФ Красноярского края приняли участие в патриотическом фестивале - 19:28 Представители ДОСААФ Красноярского края приняли участие в патриотическом фестивале Андрей Макаревич отозвался о русских, попавших под кремлевскую пропаганду - 19:15 Андрей Макаревич отозвался о русских, попавших под кремлевскую пропаганду Лукин: Россия побеждает на Паралимпиаде, так как давно развивает паралимпийский спорт - 19:14 Лукин: Россия побеждает на Паралимпиаде, так как давно развивает паралимпийский спорт
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"