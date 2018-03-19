Леша Кудряшов и Настя Балинская хотям участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион»

В общем так, Карина ушла, а Лера приехала, но меня совсем не зажгла. И я решил дать нам с Настей ещё один шанс, действительно крайний шанс, потому что если у нас в этот раз ничего не получится, то все, она больше не будет за мной бегать, не будет меня доставать. Сейчас мы строим отношения с Настей, все у нас хорошо на протяжении уже нескольких дней, у нас идиллия, мы хотим сыграть Сейшельскую свадьбу, хотим участвовать в Свадьбе на миллион! У нас большие планы, мы хотим доказать нашим родителям, что мы достойная пара, потому что мои папа и мама против неё, а ее мама против меня. Пока все сложно, но мы через все пройдём, мы всего добьёмся вместе с Настей.