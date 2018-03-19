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Лицо Гитлера: либеральное СМИ о марше эсэсовцев


Добавлено: 19 мар 2018 в 03:35, Категория: Новости на сегодня
Лицо Гитлера: либеральное СМИ о марше эсэсовцев

Как «Новая газета» пыталась оправдать латышских легионеров Waffen SS.

Казалось бы, есть очевидные вещи: нацизм — зло, служба в войсках SS — преступление, сообщником Гитлера быть стыдно. Но либеральное издание «Новая газета» сегодня постаралось «понять несчастных латышей», которые были вынуждены выбрать сторону Гитлера.

Издание путается в исторических фактах и откровенно транслирует взгляд одного латвийского проправительственного историка Карлиса Кангериса (сын легионера SS и человек, не считающий Саласпилс концлагерем).

Тезисы, которые приводит «Новая газета», уже многократно опровергнуты, в том числе в ИА REGNUM. Но автору публикации слушать аргументы не интересно, задача материала другая. Под прикрытием слов, что было «не все так просто» и «нельзя однозначно трактовать историю», газета откровенно пытается оправдать тех, кто служил Гитлеру, ведь именно ему, а не мифической Латвии присягали латышские легионеры.


Латышские эсэсовцы, 1944

Рассказ о том, что Нюрнбергский трибунал оправдал тех, кто был насильно призван в SS, и поэтому они не являются преступниками, неоднократно повторяется нашими либералами. Но проблема в том, что человек, служивший в преступной организации подневольно, не будет спустя 70 лет гордиться этой службой и требовать защиты своих бандитских прав.

А участники шествия — именно с гордостью шествуют каждый год по Риге, не стесняясь и откровенно бравируя фактом службы у нацистов.


Латышские полицаи

Попытка «Новой газеты» оправдать бывших воинов SS — это роспись не только в собственном историческом невежестве, но и однозначная политическая позиция. Позиция оправдания нацизма и людей, которые служили этой идеологии.

Сергей Артёменко



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Добавлено: 19 мар 2018 в 03:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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