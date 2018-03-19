ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

Такую информацию сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики.

Режим прекращения огня сохраняется в республике на протяжении трех суток.

Украинские силовики сообщили, что ополченцы в Донбассе за прошедшие сутки открывали огонь дважды. Один военный ранен.

В начале марта 2018 года началось «весеннее перемирие». В целом, режим соблюдается и некоторые считают, что он может стать постоянным.

Так российский полномочный представитель Борис Грызлов сказал, что речь идет «о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня». Стороны не имеют право размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах.

Однако конфликтующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях режима прекращения огня.