Лукин: Россия побеждает на Паралимпиаде, так как давно развивает паралимпийский спорт

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости, Семён Галькевич. Сборная России на Паралимпиаде в Пхенчхане показала, что выигрывает не из-за каких-то злоупотреблений, а потому что в стране давно и серьезно развивают паралимпийский спорт, заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

Российские спортсмены в понедельник вернулись в Москву с Паралимпийских игр в Пхенчхане. Россияне выступали на Играх-2018 в статусе нейтральных атлетов в количестве 30 человек. Сборная России завоевала 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград, заняв второе место в медальном зачете Паралимпиады, проходившей с 9 по 18 марта.

"Так сложилось, что мы не смогли выступить в Пхенчхане всеми силами. Но те силы, которые участвовали, работали вдвойне и втройне, вдвойне и втройне соревновались, показав поистине блестящий результат. Наша сборная в Корее показала, что выигрывает не из-за каких-то злоупотреблений, а потому что в России давно и серьезно развивают паралимпийский спорт. Честь и слава всем, кто это делает", - сказал Лукин журналистам.

"В следующий раз мы еще более успешно выступим. Спортсмены во всего мира в Пхенчхане показали, что могут соревноваться с половиной нашей команды. На следующей Паралимпиаде посмотрим, смогут ли они бороться с полным составом нашей сборной", - добавил Лукин.