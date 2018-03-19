Макаревич побывал в США и увидел «ужасные изменения» в россиянах (ФОТО)

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, имя которого в последние годы все чаще ассоциируется не с музыкой, а с весьма злобными обвинениями в адрес российских властей и России в целом, приехал в США и не преминул заявить, что американцы, оказывается, гораздо спокойнее россиян.

На своей странице в соцсети он пишет, что с россиянами «происходит что-то ужасное».

«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас.

Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», — посыпает голову пеплом Макаревич.

Вступив в переписку со своими подписчиками, в комментариях под записью он добавил, что, по-видимому, власти России «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», и предложил для борьбы с пугающей его действительностью «для начала спилить Останкинскую башню».