Макрон провел телефонные переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

Во время разговора Макрон пожелал Путину успеха в модернизации России.

«Президент Республики обратился к России и ее народу от имени Франции с пожеланиями модернизации политики, демократии, экономики и социальной сферы», – идет речь в сообщении.

Также французский лидер напомнил о своей приверженности конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой.

«Президент напомнил, что Франция по-прежнему твердо привержена полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и эффективной реализации Минских соглашений как можно скорее», – добавили в Елисейском дворце.

Кроме того, Путин и Макрон обсудили ситуацию в Африке и Сирии, в частности – в Восточной Гуте.

Ранее Владимир Путин призвал Эммануэля Макрона поддержать российскую идею о миротворцах ООН.

Фото: EPA