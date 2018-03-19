Масштабная операция российский военных в Восточной гуте — репортаж РВ (ФОТО)

Российским военным удалось повести беспрецедентную спасательную операцию, которую не увидели превращенные американцами в руины Ракка и Мосул.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Благодаря достигнутым договоренностям и созданным условиям, десятки тысяч мирных жителей выходят через пункт пропуска Хамурия из охваченного войной пригорода Дамаска Восточная Гута.

Военнослужащие военной полиции Минобороны РФ и офицеры Центра примирения враждующих сторон обеспечивают выход и раздают беженцам гуманитарную помощь — продуктовые наборы, воду и предметы первой необходимости.

Военные врачи оказывают медпомощь людям, которые в ней нуждаются.