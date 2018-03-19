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» » Матвиенко предрекла снятие санкций из-за уверенной победы Путина

Матвиенко предрекла снятие санкций из-за уверенной победы Путина


Добавлено: 19 мар 2018 в 14:48, Категория: Новости на сегодня
Матвиенко предрекла снятие санкций из-за уверенной победы Путина

Победа Владимира Путина на президентских выборах 18 марта продемонстрировала «мощную поддержку главы государства», заявила в эфире «России 24» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Теперь всем очевидно, что Путин проводит ту независимую внешнюю политику, отстаивает те национальные интересы, которые разделяют граждане нашей страны», — цитирует ее РИА Новости.

В этой связи Матвиенко предположила, что теперь западные страны «будут разочарованы своей политикой, ее безрезультативностью, бессилием раскачать ситуацию» в РФ с помощью санкций и «будут менять тактику, потому что дальше эта политика не даст никакого результата» (цитаты ТАСС).

Владимир Путин победил на выборах с рекордными 76,66% голосов. Явка избирателей составила, по предварительным данным, 67,47%, что соответствует 73,36 млн человек.



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Добавлено: 19 мар 2018 в 14:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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