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Мемория. Сергей Судейкин


Добавлено: 19 мар 2018 в 13:41, Категория: Новости на сегодня
Мемория. Сергей Судейкин

19 марта 1882 года родился художник Сергей Судейкин

Личное дело

Сергей Юрьевич Судейкин (1882 – 1946) родился в Петербурге в семье инспектора Петербургского охранного отделения подполковника Георгия Судейкина. Не прошло и двух лет после его рождения, как отец был убит народовольцами. Сергей Судейкин поступил в 1897 году в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Его учителем был Константин Коровин. В 1902 году Судейкин вместе с Михаилом Ларионовым и Артуром Фонвизиным был отчислен сроком на один год за показ на студенческой выставке работ «непристойного содержания».

В годы обучения стал сотрудничать с театром «Эрмитаж», где вместе с Николаем Сапуновым оформлял оперные спектакли антрепризы Мамонтова, затем с Театром-студией на Поварской («Смерть Тентажиля» Метерлина в постановке В. Мейерхольда), в дальнейшем был художником во многих других театрах Москвы и Петербурге. Иллюстрации Судейкина публиковались в журналах «Весы», «Аполлон», «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Участвовал в выставке «Алая роза» (1904), выставках Московского товарищества художников», «Союза русских художников» (1905, 1907 – 1909). Входил в число основателей объединения «Голубая роза» и участвовал в первой выставке объединения, открывшейся 18 марта 1907 года в доме 8 на Мясницкой.

У Сергея Судейкина был роман с поэтом Михаилом Кузминым. В 1907 году Судейкин расстается с Кузминым и женится на актрисе Ольге Глебовой. Она изображена на нескольких его картинах. В 1909 году завершил обучение, получил звание неклассного художника, и отправился в Петербург, где поступил в Академию художеств. В этот момент он творчески сблизился с Александром Бенуа и другими художниками объединения «Мир искусства». Был одним из основателей и оформителем знаменитого литературно-художественного кабаре «Бродячая собака». Работал над декорациями для ряда немых фильмов. В 1915 году Судейкин расстался с Глебовой. В том же году он познакомился с актрисой Верой Боссе, игравшей тогда в Камерном театре Таирова и снимавшийся в кинофильмах у режиссера Протазанова. В марте 1916 года Вера переехала к ниму. Михаил Кузмин посвятил Вере и Сергею Судейкину «Чужую поэму».

В начале 1917 года был призван на фронт Судейкина, а Вера вернулась в Москву. Но он вскоре вернулся, и в мае 1917 года они решили отправиться на юг. Летом 1917 года они встречаются в Крыму с Мандельштамом, который посвятил им стихотворение «Золотистого меда струя из бутылки текла…». Вера Боссе и Сергей Судейкин жили под Алуштой, затем в Ялте и Мисхоре. В феврале 1918 года они официально зарегистрировали брак, хотя у оба не были разведены с предыдущими супругами. Вера тоже начала писать картины. Осенью 1918 года она участвовала в выставке «Искусство в Крыму» в Ялте.

В апреле 1919 года они покинули Крым, переехав сначала в Новороссийск, а затем вскоре в Тифлис, где жили до декабря. Затем они побывали в Баку, Батуме, снова в Тифлисе, пока, наконец, в мае 1920 года не уехали в Париж.

Судейкин стал сценографом кабаре «Летучая мышь» Никиты Балиева, оформил два спектакля труппы Анны Павловой («Спящую красавицу» П. И. Чайковского и «Фею кукол» И. Байера). 19 февраля 1921 года Дягилев познакомил Веру Судейкину с Игорем Стравинским, а в конце мая 1922 года она рассталась с мужем, чтобы уйти к Стравинскому.

Вместе с труппой Балиева Судейкин в 1922 году отправился на гастроли в США, где решил остаться. Там он много работает как театральный художник, а также выступает в качестве художника в двух голливудских фильмах «Мы снова живы» (We live again, экранизация «Воскресения» Льва Толстого, 1938) и «Грозовой перевал» (Wuthering Heights по роману Эмили Бронте, 1939). В 1940-х годах создал цикл картин «Моя жизнь».

В последние годы жизни художник тяжело болел. Умер Сергей Судейкин в деревне Найак, недалеко от Нью-Йорка, 12 августа 1946 года.

Сергей Судейкин. Масленичный Петрушка. 1910-е гг. Wikimedia Commons

Чем знаменит

Еще в России Сергей Судейкин прославился как художник театра. Он оформлял спектакли Театра Веры Комиссаржевской, Нового Драматического, Малого и Камерного, много сотрудничал с Мейерхольдом. Брался за работу над сценическим оформлением пьес самых разных жанров от трагедии до оперетты. В 1912–1913 принял участие в «Русских сезонах» Сергея Дягилева. В США был художником балетных и оперных постановок в «Метрополитен-опера», включая «Петрушку», «Соловья» и «Свадебку» Стравинского, а также театров трупп «Американ балле» Джорджа Баланчина, Михаила Мордкина, Михаила Фокина. Сотрудничал с Николаем Евреиновым. Работал над декорациями оперы «Порги и Бесс» в бродвейском театре Элвина (1935).

О чем надо знать

В станковой живописи Сергея Судейкина проявляется эстетика эпохи модерна и приемы более поздних авангардистских течений в искусстве. Его творчество отличает театральность, в некоторых случаях даже лубочной, порой доходящая до гротескных форм. Сцены театров, актеры, народный ярмарочный балаган, персонажи комедии дель арте, условные сцены первой половины XIX века или не менее условных – европейской “галантной”эпохи рококо стали частыми темами его картин.

Прямая речь

Сильнее ненавижу, чем люблю,
Но в ненависти нежность чую
И в душу темную, чужую
Смотрю, как в милую свою.
Стихотворение Сергей Судейкина, опубликованное в журнале «Гиперборей» в марте 1913 года

Получил письмо от С<ергея> Ю<рьевича>: «Мое долгое молчание считаю извинительным; теперь я спокойнее. Я женюсь на О.А.Глебовой. Шлю Вам привет, мой дорогой друг. Если бы Вы приехали, мы были бы очень рады» <...> Сегодня большой день для меня, несмотря на видимую легкость. Это потяжеле смерти князя Жоржа. Быть так надутым! Но отчего такая легкость? разве я совсем бессердечный? Вчера еще я мог броситься из окна из-за него, сегодня - ни за что. Но впереди - ничего.
Из дневника Михаила Кузмина 14 октября 1907 года

О царство милое балета,
Тебя любил старик Ватто!
С приветом призрачного лета
Ты нас пленяешь, как ничто.
Болонский доктор, арлекины
И пудры чувственный угар!
Вдали лепечут мандолины
И ропщут рокоты гитар.
Целует руку... "Ах... мне дурно!
Измены мне не пережить!
Где бледная под ивой урна,
Куда мой легкий прах сложить?"
Но желтый занавес колышет
Батман, носок и пируэт.
Красавица уж снова дышит,
Ведь этот мир - балет, балет!
Амур, кого стрелой ужалишь,
Ты сам заметишь то едва,
Здесь Коломбина, ах, одна лишь,
А Арлекинов целых два.
Танцуйте, милые, играйте
Шутливый и любовный сон
И занавес не опускайте,
Пока не гаснет лампион.
Михаил Кузмин «Балет (картина С. Судейкина)» (1912)

Спокоен ход простых суровых дней,
Покорно все приемлю превращенья.
В сокровищнице памяти моей
Твои слова, улыбки и движенья.
Анна Ахматова «Сергею Судейкину» (1914)

Нас многие спрашивали: неужели это серьезно? Неужели это не глумление, не вызов публике? Но тогда что же это такое?» Это «извращение розы». «Это логика кошмарных снов. И как кошмар не исправляет и не улучшает жизнь, так и это кошмарное искусство не может исправить мир, на что претендует современное сверхискусство.
Из рецензии на выставку «Голубая роза» в газете «Московский листок» от 14 апреля 1907 года

1. Заставлять работать художника хотя бы палкой.
2. Любить его работы не меньше самого художника.
3. Каждому порыву работы идти навстречу, зажигаться его новыми замыслами.
4. Держать в порядке работы, рисунки, наброски, карикатуры. Знать каждую работу, ее замысел, значение.
5. Относиться к новым работам как к неожиданным подаркам.
6. Уметь смотреть картину часами.
7. Быть физически идеалом, а потому быть его вечной моделью
«Обязанности жены художника», составленные Верой Судейкиной

Трудно установить дату ее первого знакомства с Судейкиным, но, кажется, их роковая встреча произошла в 1913 году (когда Судейкин был сентиментально близок и к Глебовой и к Кузмину), они тайно убежали в Париж на несколько дней и с 1915 года они уже не скрывали своих отношений и вместе выступали в таировской «Женитьбе Фигаро» (Вера как испанская танцовщица, Сергей как театральный художник). В том же году Вера сыграла роль Элен в экранизации «Войны и мира»; и оба начали работать (она как актриса, он как художник) в пронинском «Привале комедиантов» в Петрограде.

Джон Э. Боулт (Университет Южной Калифорнии) об истории знакомства Сергея Судейкина и Веры Боссе

Пять фактов о Сергее Судейкине



Сергею Судейкину посвящен целый ряд стихов Михаила Кузмина, включая стихотворения «Балет» и «Прогулка», где описываются его картина, также ему посвящены стихотворения Анны Ахматовой («Сергею Судейкину») и Николая Гумилева («Путешествие в Китай»).



На картине Сергея Судейкина «Моя жизнь – Приют комедиантов» (1916) изображены сам художник (Арлекин), Ольга Глебова-Судейкина (Коломбина), Вера де Боссе (женщина в зеркале), Михаил Кузмин (Доктор), офицер Всеволод Князев, покончивший с собой из-за любви к Ольге Глебовой (Пьеро), а также, возможно, возлюбленные Ольги художник Савелий Сорин (в левом верхнем углу) и музыкант Артур Лурье (мужчина с арфой).



Жизнь Судейкина в Петрограде 1917 года, а затем в Крыму и Закавказье, описана в дневниках, которые его жена Вера Судейкина вела с 1 января 1917 по 2 сентября 1919 года.



Живя в 1919 году в Тифлисе, Сергей Судейкин с Д. Какабадзе и Л. Гудиашвили оформил литературные кафе «Химериони» и «Ладья аргонавтов», участвовал в выставке «Малый круг».



Биографию Судейкина Михаил Кузмин планировал написать для задуманной им в начале 1920-х годов серии жизнеописаний «Новый Плутарх».

Материалы о Сергее Судейкине
Статья о Сергее Судейкине в русской Википедии
Статья о Сергее Судейкине в энциклопедии «Кругосвет»
Краткая биография
Работы Сергей Судейкина в проекте WikiCommons
Serge Soudeikine Drawings for Theater Productions, 1926-1945. Harvard Theatre Collection, Houghton Library, Harvard University
Сергей Судейкин на сайте Artchive.ru



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Добавлено: 19 мар 2018 в 13:41, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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