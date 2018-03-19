Миссия наблюдателей от СНГ признала легитимность выборов президента РФ

Глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский в информационном центре ЦИК РФ заявил, что голосование полностью соответствовало требованиям избирательного законодательства.

По его словам, в воскресенье, 18 марта, в РФ состоялись президентские выборы, соответствующие избирательному законодательству страны. Он отметил, что нарушения не повлияли на ход голосования.

«Признаем прошедшие выборы легитимными, свободными, открытыми и конкурентными», — сказал Гуминский.

Миссия наблюдателей от СНГ зафиксировала отдельные незначительные нарушения, но они не повлияли на итоги выборов президента РФ.

Элла Памфилова озвучила результаты проверок информации о возможных вбросах. По ее словам, результаты голосования отменены на 5 избирательных участках в трех субъектах Российской Федерации.

— ЦИК России (@CIKRussia) March 19, 2018