МВД сообщило о снижении преступности во время выборов

За прошедшие сутки в стране было зафиксировано «снижение числа совершенных преступлений, дорожно-транспортных происшествий, административных правонарушений». Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

В министерстве сообщили, что 18 марта для обеспечения правопорядка на избирательных участках были задействованы около 275 тысяч полицейских, 81,5 тысячи сотрудников Росгвардии, 21 тысяча работников частных охранных предприятий, 46,7 тысячи дружинников и 7,4 тысячи казаков.

В результате предпринятых действий «серьезных нарушений общественного порядка» допущено не было.

18 марта в России проходили президентские выборы. При явке в 67,5% действующий президент Владимир Путин набрал около 77% голосов.