На Черноморском флоте отметили День моряка-подводника

Сегодня в Севастополе у мемориала подводникам-черноморцам прошли торжества, посвященные 112-летней годовщине со дня создания подводных сил России.

Начались мероприятия с участия экипажей подводных лодок Черноморского флота и ветеранов-подводников в богослужении в храме Архистратига Михаила.

Затем у мемориального комплекса «Витязям черноморских глубин» состоялось торжественное построение экипажей подводных лодок ЧФ, памятные мероприятия с выступлениями представителей командования ЧФ, ветеранов подводного флота и приглашённых гостей. Участники митинга возложили венки и цветы к подножию мемориала.

Официальная часть завершилась прохождением роты Почетного караула Черноморского флота, экипажей подводных лодок и военного оркестра.

В период с 2014 по 2017 год Черноморский флот пополнился 6 новыми дизельными подводными лодками проекта 636.3 - носителями комплекса крылатых ракет «Калибр».

Эффективность действий подводных сил ЧФ доказана на практике, в том числе в ходе операции по борьбе с международным терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики, где экипажи выполнили боевые стрельбы комплексом крылатых ракет морского базирования «Калибр-ПЛ».

В настоящее время экипажи подводных лодок продолжают выполнять задачи по предназначению.