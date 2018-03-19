На Камчатке празднуют День моряка-подводника

В Вилючинске (Камчатский край) прошли торжества, посвященные Дню моряка-подводника. Мероприятия, посвященные 112-й годовщине создания подводного флота России, начались с торжественного поднятия Военно-Морских флагов и флагов расцвечивания на подводных лодках.

На центральной площади города подводников прошло торжественное построение личного состава Краснознамённых подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Перед военнослужащими с приветственным словом выступил командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Владимир Дмитриев. Он отметил, что подводники-тихоокеанцы по итогам прошлого года добились больших успехов, став лучшими в масштабах Военно-Морского Флота России и завоевали шесть из семи переходящих призов ВМФ.

Тихоокеанцы взяли переходящий приз за выполнение стрельб баллистическими ракетами из подводного положения. В нанесении удара крылатыми ракетами по морской цели лучшим объявлен экипаж АПЛ «Томск», а за выполнение торпедной атаки первое место присуждено многоцелевой атомной подводной лодке "Кузбасс", экипаж которой завоевал и приз в личном первенстве экипажей флотов. Экипажи больших дизель-электрических подводных лодок из Приморья завоевали призы за торпедную атаку и минные постановки.

Свои пожелания и напутствия нынешним подводникам ТОФ высказали ветераны и почетные гости. Участники праздника возложили венок и цветы к мемориалу в память об экипажах погибших подводных лодок «К-129», «К-429» и «К-152», был произведен ружейный салют. У памятника подводникам состоялось торжественное шествие личного состава воинских частей объединения, роты почетного караула и военного оркестра.

В рамках празднования Дня моряка-подводника на объединении подводных лодок сегодня были проведены «уроки мужества» для юнармейцев школ города Вилючинска.