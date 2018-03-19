На Украине найден мертвым летчик, подозреваемый в гибели «Боинга» над Донбассом

Тело летчика Владислава Волошина, которого обвиняли в том, что именно его самолёт Су-25 сбил малайзийский «Боинг» над Донбассом, найдено в украинском Николаеве.

Накануне, 18 марта, в городе Николаеве в собственном доме обнаружено тело исполняющего обязанности директора городского аэропорта 29-летнего Владислава Волошина.

Именно он ранее подозревался в том, что его самолет выпустил ракету по малайзийскому лайнеру над Донбассом. Из рядов украинской армии Волошин уволился в июле прошлого года.

Украинские СМИ сообщают, что по предварительной информации смерть Волошина произошла в результате самоубийства. Помимо этой версии, следствие рассматривает и другие.

По имеющимся данным, выстрел произведен из пистолета Макарова в грудь, при этом вся семья Волошина в этот момент находилась дома, сообщвет tsargrad.tv.

При увольнении из рядов украинской армии Волошин обратился к сослуживцам с речью, которую он закончил фразой:

В социальных сетях тут же выдвинули предположение, что Волошин «наложил на себя руки, не сумев вынести тяжесть совершенного преступления».

В катастрофе под Донецком погибли 298 человек. Из них-283 пассажира и 15 членов экипажа.