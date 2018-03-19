«Не факт, что Меркель отреагирует адекватно», — эксперт о призыве Климкина «наложить санкции на Шрёдера»

Показать меню
Актуально
Создатель «Новичка» рассказал об антидоте к яду - 13:42 Создатель «Новичка» рассказал об антидоте к яду МИД решил выслать 23 британских дипломатов - 13:42 МИД решил выслать 23 британских дипломатов Сенаторы США призвали заблокировать «Северный поток — 2» - 13:43 Сенаторы США призвали заблокировать «Северный поток — 2» Постпред России при ОЗХО обвинил Лондон и Вашингтон в производстве «Новичка» - 13:43 Постпред России при ОЗХО обвинил Лондон и Вашингтон в производстве «Новичка» Кокорин может пропустить чемпионат мира из-за сделанной операции - 13:44 Кокорин может пропустить чемпионат мира из-за сделанной операции Россия и Камбоджа начали подготовку к визиту Матвиенко в Пномпень - 14:00 Россия и Камбоджа начали подготовку к визиту Матвиенко в Пномпень Порошенко угрожает, когда горят танки ВСУ, — в Госдуме оценили слова о «девяти - 14:18 Порошенко угрожает, когда горят танки ВСУ, — в Госдуме оценили слова о «девяти граммах свинца» В Санкт-Петербурге прошли учебно-методические занятия с должностными лицами - 14:28 В Санкт-Петербурге прошли учебно-методические занятия с должностными лицами органов комплектования ЗВО Facebook заблокировал Cambridge Analytica за использование личных данных - 14:34 Facebook заблокировал Cambridge Analytica за использование личных данных В Иркутской области спасли застрявшую на трассе цирковую труппу - 14:34 В Иркутской области спасли застрявшую на трассе цирковую труппу В парламенте России заподозрили Британский совет в прикрытии шпионов - 14:36 В парламенте России заподозрили Британский совет в прикрытии шпионов Марго Овсянникова дала Антону Шоки сутки на раздумье - 14:56 Марго Овсянникова дала Антону Шоки сутки на раздумье Ельченко: Крым начинает становиться «горячей точкой» - 15:01 Ельченко: Крым начинает становиться «горячей точкой» Более сотни рейсов отменили в британских аэропортах из-за непогоды - 15:07 Более сотни рейсов отменили в британских аэропортах из-за непогоды Скрипаль: неоконсерваторы хотят войны — под любым предлогом - 15:56 Скрипаль: неоконсерваторы хотят войны — под любым предлогом Тысячи мирных жителей вышли из Восточной Гуты 17 марта - 17:00 Тысячи мирных жителей вышли из Восточной Гуты 17 марта Минобрнауки приостановит все совместные проекты с Британским советом - 17:01 Минобрнауки приостановит все совместные проекты с Британским советом
» » «Не факт, что Меркель отреагирует адекватно», — эксперт о призыве Климкина «наложить санкции на Шрёдера»

«Не факт, что Меркель отреагирует адекватно», — эксперт о призыве Климкина «наложить санкции на Шрёдера»


Добавлено: 19 мар 2018 в 12:30, Категория: Новости на сегодня
«Не факт, что Меркель отреагирует адекватно», — эксперт о призыве Климкина «наложить санкции на Шрёдера»

Политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с RT прокомментировал призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина к Евросоюзу ввести санкции против экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

«ЕС большой, тут вопрос в том, что очень маловероятно, что Германия, которая, по сути, является основным инициатором строительства „Северного потока — 2”, тесно связанного со Шрёдером, поддержит позицию Климкина.

Во-первых, Шрёдер являлся политическим проводником для госпожи Меркель в той или иной мере, и у него до сих пор очень серьёзные позиции в своей стране. Поэтому маловероятно, что Германия будет поддерживать этот процесс. Отдельные члены ЕС, такие как Эстония и Латвия, — возможно», — заявил он.

Также Абзалов обратил внимание на то, что со стороны Украины является очень серьёзным давлением на Германию попытка атаковать позиции неугодных представителей политических групп, при этом не являясь членом ЕС.

«Не факт, что Меркель отреагирует на это адекватно с точки зрения Украины. Потому что одно дело — обвинять во всем Москву, а другое — требовать введения санкций против гражданина Германии», — пояснил он.



Материалы по теме:

Шарий прокомментировал заявление Климкина насчет убийства российского посла
Германия и Франция заявили о необходимости продлить санкции против России
Spiegel: Меркель не в силах "протолкнуть" в ЕС новые санкции против России
Германия установила три условия для строительства «Северного потока-2»
Добавлено: 19 мар 2018 в 12:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Итальянцы выиграли командные соревнования на этапе КМ в параллельном слаломе

Итальянцы выиграли командные соревнования на этапе КМ в параллельном слаломе

Британия отказала России в доступе к Скрипалю

Британия отказала России в доступе к Скрипалю

Одесса: противотанковые ежи и биотуалет вместо кабинки для голосования у консульства России (ФОТО, ВИДЕО)

Одесса: противотанковые ежи и биотуалет вместо кабинки для голосования у консульства России (ФОТО, ВИДЕО)

Где купить ламинат в Краснодаре?

Где купить ламинат в Краснодаре?

Загрузка...



Лента новостей
В сравнении с 2012 годом Путина поддержали в полтора раза больше москвичей - 12:37 В сравнении с 2012 годом Путина поддержали в полтора раза больше москвичейВ Крыму Путин получил более 90% голосов - 12:37 В Крыму Путин получил более 90% голосовВолгоградская область проголосовала за смену часового пояса - 12:37 Волгоградская область проголосовала за смену часового поясаПутин на выборах набрал рекордные 76,66% голосов - 12:37 Путин на выборах набрал рекордные 76,66% голосовЗа рубежом проголосовали 98% зарегистрированных избирателей - 12:37 За рубежом проголосовали 98% зарегистрированных избирателейМВД сообщило о снижении преступности во время выборов - 12:36 МВД сообщило о снижении преступности во время выборов«Не факт, что Меркель отреагирует адекватно», — эксперт о призыве Климкина «наложить санкции - 12:30 «Не факт, что Меркель отреагирует адекватно», — эксперт о призыве Климкина «наложить санкции на Шрёдера»«Повторный референдум»: жители Крыма подтвердили свой выбор 2014 года - 11:50 «Повторный референдум»: жители Крыма подтвердили свой выбор 2014 годаПутин назвал «чушью» обвинения в причастности России - 11:42 Путин назвал «чушью» обвинения в причастности РоссииСМИ: Польша может выслать российских дипломатов - 11:36 СМИ: Польша может выслать российских дипломатовВ Украине безнаказанно действует агент ФСБ Владимир Тесля - 11:35 В Украине безнаказанно действует агент ФСБ Владимир ТесляВозле МКС замечена группа подозрительных инопланетных кораблей на близком расстоянии - 11:26 Возле МКС замечена группа подозрительных инопланетных кораблей на близком расстоянииУ вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель - 11:14 У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигательФлойд Мэйуэзер планирует подать документы для получения лицензии бойца MMA - 11:08 Флойд Мэйуэзер планирует подать документы для получения лицензии бойца MMA
Последние новости
Путин назвал обвинения РФ по делу Скрипаля чушью - 13:43 Путин назвал обвинения РФ по делу Скрипаля чушью Преподаватели литературы выступили против новых стандартов - 13:43 Преподаватели литературы выступили против новых стандартов Борис Джонсон назвал абсурдными заявления Москвы по делу Скрипаля - 13:42 Борис Джонсон назвал абсурдными заявления Москвы по делу Скрипаля Порошенко назвал данные по выборам в Крыму фальсификацией - 13:42 Порошенко назвал данные по выборам в Крыму фальсификацией Мемория. Сергей Судейкин - 13:41 Мемория. Сергей Судейкин Песков поведал о «впечатляющем» плане Путина - 13:41 Песков поведал о «впечатляющем» плане Путина Химики из США создали гранату, делающую танки невидимыми для ракет - 13:37 Химики из США создали гранату, делающую танки невидимыми для ракет Боевые расчеты «Искандеров-М» ЮВО приступили после марша к оборудованию огневых позиций на полигоне - 13:35 Боевые расчеты «Искандеров-М» ЮВО приступили после марша к оборудованию огневых позиций на полигоне Капустин Яр Леша Кудряшов и Настя Балинская хотям участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион» - 13:28 Леша Кудряшов и Настя Балинская хотям участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион» Эксперты назвали лучший фильм серии «Звездные войны» - 13:23 Эксперты назвали лучший фильм серии «Звездные войны» Россия выйдет из сделки ОПЕК+ после достижения баланса на рынке нефти - 13:11 Россия выйдет из сделки ОПЕК+ после достижения баланса на рынке нефти Кравцов: никто из конькобежцев и тренеров сборной РФ не отказывался продолжать работу - 13:01 Кравцов: никто из конькобежцев и тренеров сборной РФ не отказывался продолжать работу Миссия наблюдателей от СНГ признала легитимность выборов президента РФ - 12:57 Миссия наблюдателей от СНГ признала легитимность выборов президента РФ
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"