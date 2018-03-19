«Не факт, что Меркель отреагирует адекватно», — эксперт о призыве Климкина «наложить санкции на Шрёдера»

Политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с RT прокомментировал призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина к Евросоюзу ввести санкции против экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

«ЕС большой, тут вопрос в том, что очень маловероятно, что Германия, которая, по сути, является основным инициатором строительства „Северного потока — 2”, тесно связанного со Шрёдером, поддержит позицию Климкина.

Во-первых, Шрёдер являлся политическим проводником для госпожи Меркель в той или иной мере, и у него до сих пор очень серьёзные позиции в своей стране. Поэтому маловероятно, что Германия будет поддерживать этот процесс. Отдельные члены ЕС, такие как Эстония и Латвия, — возможно», — заявил он.

Также Абзалов обратил внимание на то, что со стороны Украины является очень серьёзным давлением на Германию попытка атаковать позиции неугодных представителей политических групп, при этом не являясь членом ЕС.