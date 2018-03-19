Ниинистё поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Тема: Президентские выборы — 2018

Президент Финляндии Саули Ниинистё поздравил российского лидера Владимира Путина с победой президентских выборах. Об этом сообщается на сайте финского президента. Читайте по теме

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В поздравлении он выразил надежду на конструктивный диалог и обратил внимание на напряженную ситуацию в области политики безопасности в мире.

«Президент Ниинистё также отметил, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН несет особую ответственность, но также и возможность влиять на вопросы войны и мира на планете», — сообщается на сайте президента Финляндии.

По данным ЦИК, Владимир Путин побеждает на выборах и получает 76,66% голосов избирателей после обработки 99,84% протоколов, поступивших из участковых избирательных комиссий.

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