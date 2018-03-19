Расскажу, как на самом деле попала на проект. У меня есть мечта спеть дуэтом с Ольгой Бузовой. Я была на ее сольном концерте, после него проходил кастинг, проводил его Роман Гриценко. Проект до этого я не смотрела, поэтому не понимала к кому мне идти. Когда заполняла анкету у меня спросили к кому я хочу придти, а я никого не зная, просто показала рукой на Рому. Я в принципе не относилась к этому серьезно. Прошло время, я увидела пост в инстаграме у Нади Ермаковой о кастинге, написала ей в директ и вот я тут.
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Новости » Шоу-бизнес » Ольга Жарикова рассказала, как на самом деле попала на проект
Ольга Жарикова рассказала, как на самом деле попала на проект
Добавлено: 19 мар 2018 в 17:14, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 19 мар 2018 в 17:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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