Ольга Жарикова рассказала, как на самом деле попала на проект

Расскажу, как на самом деле попала на проект. У меня есть мечта спеть дуэтом с Ольгой Бузовой. Я была на ее сольном концерте, после него проходил кастинг, проводил его Роман Гриценко. Проект до этого я не смотрела, поэтому не понимала к кому мне идти. Когда заполняла анкету у меня спросили к кому я хочу придти, а я никого не зная, просто показала рукой на Рому. Я в принципе не относилась к этому серьезно. Прошло время, я увидела пост в инстаграме у Нади Ермаковой о кастинге, написала ей в директ и вот я тут.