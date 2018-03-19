Паралимпиада: русским понадобилось девять дней, чтобы потрясти мир

В Пхёнчхане завершились Паралимпийские игры. Наша сборная, состоявшая из тридцати атлетов, завоевала 24 медали, из них 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых. За первую неделю Игр у тридцати отечественных спортсменов взяли 42 допинг-пробы. Все они были чистыми.

Когда отправляли этих ребят на Паралимпийские игры в Корее, планов не строили. Практически на две трети команда была ослаблена. В Пхёнчхан не пригласили основных добытчиков медалей — мужчин-лыжников и биатлонистов. Девочкам была одна установка — сделать всё, что сможешь.

Они и смогли вытащить, пролетев победным ветром. Аж на второе место, которого никто не ждал. Это мы сейчас тут восхищаемся. А Международный паралимпийский комитет никакого уважения к русским не проявляет — приехали сюда нейтральными, нейтральными и уедете. Будь вы хоть сто раз паралимпийскими чемпионами.

И шли Екатерина Румянцева, трёхкратная паралимпийская чемпионка, Михалина Лысова, семикратная паралимпийская чемпионка и другие многократные паралимпийские чемпионы и их тренеры на церемонии закрытия под флагом МПК.

— А как вы думаете, — задал вопрос вице-президент Паралимпийского комитета России, профессор Сергей Евсеев, — зачем говорят о государственной системе допинга? У нас государственной системы допинга не было. Были отдельные зарвавшиеся специалисты, которых упустили. Но государственной системы допинга никогда не было.

А вот государственная система подготовки команд была. И вот наш результат — самое яркое свидетельство эффективности такой подготовки. Паралимпийцев подключили к этой системе после Турина, в 2006 году. И уже в Ванкувере все увидели первые результаты такой подготовки. Рост результатов был постоянным, и с этим мы подошли к Пхёнчхану.

А вот то, что показали наши ребята здесь, — это фантастика! Других слов нет — это фантастика! И это признак того, как работает наша система подготовки. Посмотрите, ребята поехали в очень урезанном составе, под психологическим гнётом, и стали вторыми!

Конечно, за второе место пришлось очень бороться, нас могли обойти канадцы, если бы они не проиграли США в следж-хоккее. Но ребята завоевали второе место вопреки всему!

А знаете, почему нам устроили этот скандал? В спорте бывают разные методы конкуренции. Выбить сильного соперника — один из них. Поэтому надо было провозгласить нашу систему подготовки, которую полностью обеспечивает государство — и с научно-методической точки зрения, и с медицинской, допинговой. Задача была уничтожить нас как спортивную державу. И наши спортсмены доказали — нет и не было допинга в России. Вот они — чистые, побеждают всех.

Итак, Игры в Пхёнчхане завершены. Эстафету принял Пекин. А эстафета паралимпийцев России никогда не заканчивается. Берет Катя Румянцева пример с Романа Петушкова, даже его имя на шапочке написала, и бежит-бежит-бежит эстафета побед. Побед чистых, искренних, непрерывных. Восстановительный цикл, тренировочный, подготовительный, соревнования. А на каких соревнованиях проигрывали наши паралимпийцы? Теперь уже никто и не вспомнит.

Калугина Наталья

Царьград