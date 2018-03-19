Пчелам не по нраву слишком частая стрижка газонов

Группа американских исследователей, изучая поведение диких пчел в городской среде, провели эксперимент в городе Спрингфилд (Массачусетс). Они воспользовались помощью шестнадцати домовладельцов-добровольцев, которые должны были стричь лужайки перед своими домами, согласно установленному расписанию. Ученые оценивали количество и разнообразия пчел, прилетавших на цветы на этих лужайках.

Часть лужаек подстригалась еженедельно, часть – раз в две недели, а часть – раз в три недели. Как показал эксперимент, газоны, которые стригли раз в две недели, привлекали на 30 % больше пчел, чем подстригаемые раз в неделю, поскольку там появлялось больше цветов. А вот трехнедельные лужайки, где цветов было еще больше, оказывались у пчел менее популярны, поскольку высокая трава уже затрудняла доступ к цветам.

За время эксперимента цветы посетили 92 вида пчел (около четверти всех видов пчел штата). Исследователи считают свой эксперимент подтверждением, что городская зона, при правильном подходе, может обеспечить подходящую среду обитания для большого количества диких пчел разных видов. Результаты работы опубликованы в журнале Biological Conservation.