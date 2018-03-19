Первые итоги: Владимир Путин снова стал президентом Российской Федерации

Владимир Путин

Несмотря на то что официальные результаты выборов ЦИК представит чуть позже, уже сейчас понятно, что Владимир Путин, набрав к настоящему моменту 76,69 процента голосов, одержал победу на выборах главы государства и в четвертый раз стал президентом Российской Федерации. Таким образом, за Путина проголосовало более 56 миллионов человек. Этот результат, как сообщает ТАСС, стал рекордным за всю историю президентских выборов в нашей стране.

Вторым стал кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин (он набрал 11,77 процента), а третьим — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65 процента). Ксения Собчак получила 1,68 процента голосов избирателей.

Как сообщил Центризбирком, явка на выборах составила 67,74 процента (это больше, чем на выборах 2012 года).

Напомним, что впервые Владимир Путин был избран на пост главы государства в марте 2000 года. На выборах 2004 года он также одержал победу, а следующие четыре года занимал должность председателя правительства. Весной 2012 года Владимир Путин вновь стал президентом РФ и руководил страной в течение шести лет — после изменений, внесенных в Конституцию РФ, срок правления страной увеличился на два года.

На вопрос журналистов о его возможном участии в выборах 2030 года Владимир Путин ответил, что делать этого не планирует:

То, что вы говорите, — это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет здесь буду сидеть? Нет,

— заявил президент.