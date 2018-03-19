Пьетранджело, Маккиннон и Макиленни признаны звездами недели НХЛ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Защитник "Сент-Луис Блюз" Алекс Пьетранджело, центрфорвард "Колорадо Эвеланш" Нэтан Маккиннон и голкипер "Торонто Мейпл Лифс" Кёртис Макиленни признаны тремя звездами прошедшей недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Пьетранджело признан первой звездой недели. За указанный срок он провел четыре матча в регулярном чемпионате и набрал в них 9 очков (3+6). "Сент-Луис" на неделе одержал три победы при одном поражении.

Маккиннон, ставший второй звездой недели, забил в четырех проведенных матчах шесть голов и отдал две результативные передачи, а "Колорадо" выиграл три матча из четырех.

Третья звезда недели Макиленни одержал вместе с "Торонто" три победы, пропуская в среднем по 1,57 шайбы за матч, и отразил 95,5% бросков по своим воротам.