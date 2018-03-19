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» » Подмосковный мусорный полигон «Ядрово» закроют грунтом до 24 марта

Подмосковный мусорный полигон «Ядрово» закроют грунтом до 24 марта


Добавлено: 19 мар 2018 в 21:42, Категория: Россия
Подмосковный мусорный полигон «Ядрово» закроют грунтом до 24 марта

Мусорный полигон «Ядрово» в Подмосковье закроют грунтом не позднее 24 марта. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на замглавы администрации Волоколамского района Игоря Виноградского.

Как заявил генеральный директор компании «Стройтех» Александр Малашенко, в настоящее время сформирована основа под новую карту полигона, завершено 75% укладки геомембраны — изоляционный материал, применяемый в строительстве — все работу идут по графику. Устройство песчано-дренажного слоя завершено на 40%.

«Часть полигона засыпана грунтом уже сейчас, — рассказал Виноградский. — Подача мусора сюда прекратилась. На настоящий момент работы ведутся на 1,5 га, которые еще остаются не укрытыми, но эта работа идет полным ходом, и до 24-го марта полигон будет полностью закрыт».



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Добавлено: 19 мар 2018 в 21:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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