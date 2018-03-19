Покрасочное оборудование для автосервиса

Ни один хороший сервис по обслуживанию автомобилей не обходится без оборудования для его покраски. Основным инструментом для этого является покрасочная камера, а также сушильная камера и краскопульты, благодаря которым и осуществляется процесс покраски.

При этом камеры для покраски и сушки имеют строгую дифференциацию по типам автомобилей: для легковых, для грузовых, а также для микроавтобусов. Именно здесь, в камере для покраски, решаются проблемы, связанные с попаданием в ДТП, случайными царапинами, коррозией автомобиля. Такие камеры сегодня оборудованы самым современным и высококачественным оборудованием, которое позволяет осуществлять окраску в максимально изолированной обстановке, что дает результат близкий к изначальному, а порой даже лучше.

Так называемый краскопульт – это не менее важный компонент качественной, простой, эффективной, но при этом экономной покраски. Благодаря этому оборудованию, краска равномерно распределяется на поверхности авто, создавая ровную, чистую и гладкую пелену, которую нельзя отличить от первоначального варианта покрытия.

Также компания Гаражный Супермаркет предлагает дополнительное оборудование, предназначенное для подготовки поверхности авто к нанесению любой краски, более эффективному и быстрому ее высыханию, автомобильные стойки, рампы и так далее. Для получения более подробной информации можно обратиться на сайт компании, где приведены точные данные о каждом виде оборудования, его характеристиках и производителе. Сотрудничать с Гаражным Супермаркетом – значит обеспечить себя актуальным, качественным, а главное, конкурентным оборудованием для покраски любого автомобиля.