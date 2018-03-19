Полиция не обнаружила признаков взлома в доме погибшего соратника Березовского

Полиция Лондона «пока не нашла признаков взлома» в доме соратника Бориса Березовского, осужденного в России за хищения в «Аэрофлоте» Николая Глушкова. Об этом говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

«Эксперты-криминалисты продолжат работать в доме Глушкова, и мы ожидаем, что это займет какое-то время», — сказано в пресс-релизе.

Также полиция обращается ко всем, кто видел что-то подозрительное у дома Глушкова.

Глушков был обнаружен повешенным 12 марта. Полиция расследует дело об убийстве.

Уже опрошены несколько свидетелей и собраны около 400 улик, говорится в заявлении.

Смерть Глушкова произошла через несколько дней после отравления в английском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. однако каких-либо связей между этими случаями выявлено не было.